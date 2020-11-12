В Витебске ввели обязательный масочный режим

C 12 ноября в Витебске ввели масочный режим, чтобы предупредить распространение COVID-19, пишет Белта.

Теперь, как сообщает агентство, жители города должны ходить в магазины, торговые центры, аптеки, учреждения здравоохранения, ездить на общественном транспорте и в маршрутках в масках.

В ноябре власти объявили масочный режим в Минске, Полоцке, Могилеве, Гомельской области и Бобруйске. Лидский райисполком ввел режим обязательного ношения масок в магазинах. В Бресте горисполком для профилактики коронавируса запретил работу общепитов и развлекательных заведений после 23:00 и ввел запрет на проведение мероприятий в закрытых помещениях.