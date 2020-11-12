МВД сообщило о задержании анархиста Николая Дедка, на опубликованном видео он сильно избит

В поселке Сосновый Осиповичского района сотрудники ГУБОПиК задержали анархиста Николая Дедка, его подозревают по уголовному делу об организации групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок (статья 342 УК), сообщает пресс-служба МВД.

В сообщении говорится, что Дедок на протяжении нескольких лет был администратором телеграм канала «Mikola», «где публично призывал к участию в массовых беспорядках и совершению акций "прямого" действия».

«В мессенджере также публиковались личные данные сотрудников правоохранительных органов, призывы к угрозам, траве и насилию, оскорблению милиционеров, журналистов и госслужащих», — пишет пресс-служба МВД.

На видео, опубликованном МВД, Николай Дедок также рассказал, что администрировал канал «Прамень». Видно, что анархист сильно избит.

В видео МВД показаны кадры из неизвестного помещения. На полу помещения разложены деньги в разных валютах и конверты с надписями «НЧТ», «ЗША», «Пераезд», «SUIT» и еще несколько конвертов, надписи на которых сложно разобрать. На полу также лежит нож и бинокль.

После этого в видео показано помещение с кухонной плитой и столом, на котором стоят закрытые бутылки, заполненные желто-оранжевой жидкостью и обернутые тряпками. В горлышко одной из бутылок вставлен обрывок салфетки. Далее в том же помещении показаны двое мужчин со скрытыми лицами. Человек с камерой указывает на один из кухонных шкафов и спрашивает у мужчин: «Вот здесь вот были обнаружены бутылки?». Мужчины подтверждают это.

Далее в видео показан Николай Дедок, который выглядит избитым. Он стоит на фоне других обоев и отвечает на вопросы человека за кадром. Дедок рассказывает, что имеет две судимости: за 2011-ый год по части 2 статьи 339 УК и за 2015-ый год по части 1 статьи 411 УК. Он также говорит, что с 2003 года относится к анархистскому движению. На вопрос «какие у вас цели и задачи?», Дедок отвечает: «Цель и задача — свержение государства, борьба с системой». Он также говорит, что администрирует телеграм-каналы «Mikola» и «Прамень», а после вопроса о контенте каналов, и о том, к чему в них призывают, Дедок отвечает: «Призывают к свержению режима, к борьбе с правоохранительными органами».

Затем на видео снова показали Дедка, стоящего на фоне двери, на которую повешен красно-зеленый флаг.

«В том, что я сделал, раскаиваюсь. Больше так делать не буду и всех призываю такого не делать», — говорит он. После монтажной склейки он добавляет: «Люблю свою страну».

Видео заканчивается кадрами, на которых Дедка уводят на улицу в наручниках.

Квартиру, где задержали Дедка, МВД называло «конспиративной». Утверждается, что там оперативники нашли иностранные банковские платежные карточки и крупные суммы денег, «предназначенные для финансирования участников протестов».

«Также там обнаружены стеклянные бутылки с коктейлями Молотова, листовки, наклейки,протестная атрибутика и компьютерная техника», — говорится в сообщении МВД.

По информации пресс-службы, Дедок «активно сотрудничает со следственными органами и дает признательные показания».

Николай Дедок проходит подозреваемым по уголовному делу об организации и подготовке действий, грубо нарушающих общественный порядок (статья 342 УК).