Суд арестовал журналиста Олега Груздиловича за участие в акции протеста, которую он освещал

Фрунзенский районный суд Минска арестовал на 15 суток журналиста Олега Груздиловича, сообщает «Радыё Свабода».

Судья Марина Ярохина признала 61-летнего журналиста виновным в нарушении порядка проведения массовых мероприятий (статья 23.34 КоАП) из-за акции 25 октября, накануне анонсированной оппозицией национальной забастовки.

При этом Груздилович настаивал, что освещал акцию в качестве журналиста газеты «Народная воля», а не участвовал в ней. На акции он сначала был в жилете с надписью «Пресса», с журналистским удостоверением и редакционным заданием. Однако, увидев, как задерживают группу журналистов в таких же жилетах, свой он снял.

«Это моя работа как журналиста. Я считаю, что неправильно привлекать журналистов к ответственности за их работу. Не журналисты виноваты в том, что в Беларуси происходят такие мероприятия. Наша задача — получать информацию из первых рук», — сказал на заседании Груздилович.

Журналиста задержали у себя дома вечером 10 ноября. Оттуда его увезли во Фрунзенское РУВД, а потом — в изолятор на Окрестина.

Груздилович более 20 лет проработал корреспондентом «Радыё Свабода», но в августе 2020 года МИД лишил его аккредитации.