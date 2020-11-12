«Мисс Беларусь — 2008» Ольге Хижинковой назначили еще 15 суток ареста

Суд Центрального района Минска назначил 15 суток ареста «Мисс Беларусь — 2008» и бывшей пресс-секретарю брестского футбольного клуба «Динамо» Ольге Хижинковой «за участие в несанкционированном мероприятии» 11 октября, пишет TUT.by.

По сообщению издания, на заседании присутствовал адвокат, а Хижинкова признала вину. Само заседание проходило по скайпу.

Ранее Хижинковой назначили 12 суток ареста «за участие в несанкционированном мероприятии» 8 ноября. Тогда она не признала вину и сказала, что шла с цветами поздравлять подругу.