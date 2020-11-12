Жительницу Минска, которую обвинили в угрозе насилия к милиционеру за сорванную маску, объявили в розыск

Жительницу Минска Юлию Лущевскую, обвиняемую по статье 364 УК (насилие или угроза применения насилия в отношении сотрудника милиции) за то, что она сорвала маску с силовика, объявили в розыск, сообщает правозащитный центр «Вясна».

Сегодня Ленинский районный суд Минска должен был начать рассмотрение дела против Лущевской, однако она не пришла в суд, а ее местонахождение неизвестно. Правозащитники предполагают, что минчанка покинула страну. Судья Татьяна Шоцик такж сменила подсудимой меру пресечения с подписки о невыезде на арест.

11 сентября в Минском областном суде рассматривался вопрос законности забастовки на предприятии «Беларуськалий». Суд признал ее незаконной. У здания суда в это время собралась группа поддержки бастующих, в том числе там находилась Лущевская. Вскоре к суду приехали силовики и начали задерживать бастующих. По версии следствия, тогда же Лущевская сдернула маску с одного из омоновцев.