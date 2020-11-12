В Минске ввели обязательный масочный режим, сообщает Минский горисполком. Теперь он будет действовать не только для работников, но и для посетителей всех объектов города.

Маски надо носить также в общественном транспорте, в том числе в метро, маршрутках и такси.

Как уточняет Минздрав, масочный режим уже действует в Гомельской области, Могилеве, Бобруйске и еще нескольких районах и городах страны.

Всего на 11 ноября в Беларуси было зарегистрировано 109 357 человек, зараженных коронавирусом. Более тысячи человек погибли.