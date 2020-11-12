Минчанку приговорили к двум месяцам ареста за надписи «Жыве Беларусь» на асфальте

Ленинский районный суд Минска назначил два месяца ареста 21-летнее Марии Сафоновой за надписи «Жыве Беларусь» на тротуаре и изображение бело-красно-белого флага на жилом доме на Балтийской улице, дверях подвала, перилах, и мусорном баке, сообщает правозащитный центр «Вясна».

Судья Юлия Шут признала Сафонову виновной в осквернении зданий и порче имущества циничными надписями или изображениями (статья 341 УК).

7 октября девушку задержали волонтеры чата «Антивандал». Они ударили ее, порвали рюкзак и вызвали милицию. Согласно обвинительному заключению, надписью «Жыве Беларусь» Сафонова «уменьшила эстетические черты названных объектов, чем причинила ущерб Ремавтодору на 442 рубля, ЖКХ — на 61 рубль и Мингорсвету — на 52 рубля». Общий ущерб от действий девушки оценили в 556 рублей.

В суде Сафонова частично признала себя виновной, подтвердив, что оставила две надписи «Жыве Беларусь» на асфальте и изображение бело-красно-белого флага на металлической двери дома на Балтийской улице. По словам осужденной, так она хотела подчеркнуть свою гражданскую позицию.

Защита в суде представила заключение экспертов из Института истории Академии наук, что надпись «Жыве Беларусь» нейтральна и не оскорбительна, а изображение бело-красно-белого флага демонстрирует национальную гордость. Также было представлено заключение заведующего отделом генеалогии геральдики и нумизматики Института истории Алексея Шаланды, в котором он указывал, что этот флаг имел государственный статус в Беларуси в 1918-1921 и 1991-1995 годах.