Обыски прошли у пресс‑секретаря Ассоциации беларуских студентов, сотрудницы БГУИР и студентки БГПУ

Обыск сегодня прошел у пресс-секретаря Ассоциации беларуских студентов и волонтера правозащитного центра «Вясна» Ксении Сырамалот, сообщает «Радыё Свабода».
По словам сестры Сырамалот, девушку в качестве свидетеля допрашивают сотрудники КГБ.
«Студенческая инициативная группа» сообщает также об обыске у сотрудницы БГУИР Ольги Филатченковой, которая участвовала в забастовке. А «Студэенцкая думка» — об обыске у студентки БГПУ Каси Будько.
Ранее сегодня стало известно об обыске у члена Координационного совета и представительницы Светланы Тихановской по делам молодежи и студентов Аланы Гебремариам.
Во всех случаях пока нет данных, по какому делу проводятся следственные действия.
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