Обыски прошли у пресс‑секретаря Ассоциации беларуских студентов, сотрудницы БГУИР и студентки БГПУ

Обыск сегодня прошел у пресс-секретаря Ассоциации беларуских студентов и волонтера правозащитного центра «Вясна» Ксении Сырамалот, сообщает «Радыё Свабода».

По словам сестры Сырамалот, девушку в качестве свидетеля допрашивают сотрудники КГБ.

«Студенческая инициативная группа» сообщает также об обыске у сотрудницы БГУИР Ольги Филатченковой, которая участвовала в забастовке. А «Студэенцкая думка» — об обыске у студентки БГПУ Каси Будько.

«Ты же вроде хорошо учился». После слов Лукашенко из вузов массово отчисляют студентов, замеченных на акциях протеста

Ранее сегодня стало известно об обыске у члена Координационного совета и представительницы Светланы Тихановской по делам молодежи и студентов Аланы Гебремариам.

Во всех случаях пока нет данных, по какому делу проводятся следственные действия.