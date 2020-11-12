Решение Мининформа приостановить выпуск сетевого издания TUT.by осталось в силе

Верховный суд Беларуси огласил решение по жалобам TUT.BY на вынесенные министерством информации предупреждения, пишет TUT.by.

С 7 августа Мининформ вынес четыре предупреждения изданию и в сентябре подал иск в суд о лишении TUT.by статуса СМИ. Согласно закону о СМИ, такой иск можно подать в случае двух и более предупреждений. Тот же закон позволил до решения суда по иску приостановить статус «сетевого издания TUT.by» на три месяца, начиная с 1 октября.

12 ноября TUT.by обжаловал в Верховном суде три из четырех предупреждений. Cуд постановил признать недействительным одно предупреждение Мининформа от 9 сентября, которое ведомство вынесло за статью про дочь редактора издания Галины Уласик. Остальные два предупреждения суд признал законными. Решение министерства информации о приостановке статуса СМИ для издания остается в силе.