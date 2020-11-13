Член Координационного совета Алана Гебремариам стала подозреваемой по уголовному делу

Член Координационного совета и представительница Светланы Тихановской по делам молодежи и студентов Алана Гебремариам стала подозреваемой по уголовному делу об организации действий, грубо нарушающих общественный порядок (часть 1 статьи 342 УК), сообщает пресс-служба КС. По этой статье грозит до трех лет колонии.

Активистка находится в СИЗО КГБ. До 15 ноября ей должны избрать меру пресечения.

Вчера утром к Гебремариам пришли с обыском, а затем ее увезли на следственные действия и доставили в КГБ.