Анархист Николай Дедок рассказал адвокату, что его избили

Анархист Николай Дедок, задержанный 12 ноября по уголовному делу об организации групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок (статья 342 УК), рассказал адвокату, что его избивали, пишет «Радыё Свабода».

«Его избили самым жестоким образом, он был под влиянием жестокого насилия, которым его заставляли говорить всякую чушь. Сложно сказать, насколько это избиение угрожает его здоровью, поскольку адвокат не врач, она видела следы побоев только на его лице, больше его никто не осматривал. При этом он сам сказал адвокату, что его сильно избивали», — рассказал отец анархиста Александр Дедок.

Сейчас Николай Дедок находится в изоляторе на улице Окрестина. Сегодня его допрашивали с участием адвоката. По словам отца анархиста, адвокат подала следователю ходатайство о медицинском освидетельствовании из-за телесных повреждений у Дедка и проведении судебно-медицинской экспертизы.

Накануне, 12 ноября, МВД сообщило о задержании Дедка и опубликовало видео с самим анархистом, на котором видно, что он сильно избит. На камеру Дедок сказал, что администрировал телеграм-каналы Mikola, «Дедок», «Прамень», а также называет целью анархистского движения, к которому себя относит, и своих телеграм-каналов свержение власти. В МВД утверждают, что Дедок в канале Mikola призывал к массовым беспорядкам и «акциям "прямого действия"», а также публиковал личные данные силовиков, призывал к угрозам, травле и насилию.