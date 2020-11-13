21‑летний минчанин получил два года колонии за рисунок на «Родине‑матери» возле стелы

Суд Центрального района Минска приговорил 21-летнего Андрея Корешникова к двум годам колонии строгого режима за нарисованный «круг с линией над ним» на памятнике «Родина-мать» возле стелы «Минск — город-герой», сообщает «Наша Нiва».

Корешникова признали виновным в хулиганстве (статья 339 УК) и повреждении историко-культурных ценностей (статья 344 УК). Раньше он не привлекался к ответственности.

Молодой человек оставил рисунок на памятнике 14 августа. В суде он признал вину в хулиганстве, но отрицал обвинение по второй статье — подсудимый не знал, что памятник признан историко-культурной ценностью и имеет национальное значение.

«О стеле я слышал. Знал, что такая есть, но что означает обелиск, не знал. Хотел посмотреть, что там. Потом я увидел эту статую, там женская фигура… Не могу точно объяснить, о чем я думал… Я начал рисовать белую линию вокруг статуи. Под линией начал рисовать круг… Может, я немного перегрелся… Не могу объяснить, что на меня нашло», — приводит рассказ Корешникова «Беларусь сегодня». Он добавил, что не вкладывал какой-то смысл в рисунок и хотел нарисовать что-то простое.