В редакцию «Народной Воли» пришли неизвестные и ОМОН, изъят тираж газеты за 13 ноября

В редакцию газеты «Народная Воля» пришли неизвестные люди и ОМОН, они забрали тираж газеты за 13 ноября. Об этом сообщила в фейсбуке заместитель главного редактора Марина Коктыш.

Коктыш написала, что неизвестные пришли без документов и отказались представиться. Они сообщили, что хотят забрать сегодняшний тираж казеты.

«Водителя, который привез газету, задержали. Двух волонтеров тоже», — написала Коктыш.

После Коктыш отредактировала пост, добавив, что в редакцию приехал ОМОН и забрал весь тираж «без бумаги и объяснений».

В комментарии телеканалу «Белсат» Коктыш рассказала, что накануне в типографии, где печатают газету, «были большие проблемы».

«Им угрожали, чтобы они не печатали нашу газету. Несмотря ни на что, тираж напечатали. Мы его доставили в Минск. Как только машина привезла весь тираж сегодняшнего номера "Народной Воли", — 25 тысяч, к нам заявились несколько человек в гражданско <…> Вызвали ОМОН, и ОМОН погрузил без всяких бумаг, без всяких объяснений все газеты, которые мы напечатали, и отвез в неизвестном направлении».