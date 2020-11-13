Лукашенко рассказал о создании комиссии для рассмотрения писем отчисленных студентов и их родителей

Александр Лукашенко рассказал о «вале писем» от студентов, отчисленных из вузов за участие в протестах, и их родителей, сообщает телеграм-канал «Пул Первого».

«Я поручил выработать какой-то механизм. Ну, выкинули мы эти 300 человек. Я не скажу, что они отмороженные и плохие. И успевают нормально, и некоторые вообще очень способные люди. Думаю, ну потеряем же их. Кому они нужны? Ну, поедут они в эту Польшу, ну пусть там работают, но они там не нужны», — сказал Лукашенко.

«Ты же вроде хорошо учился». После слов Лукашенко из вузов массово отчисляют студентов, замеченных на акциях протеста

Он уточнил, что поручил депутатам разработать этот механизм.

«Надо вернуться когда-то к этому вопросу и посмотреть на этих отчисленных. У меня есть практика: под гарантии. И мы очень многое делали: и этих протестунов выпускали под гарантию. И даже законопроект по моему настоянию внесли о помиловании под залог. <…> Мы сформируем сейчас комиссию по вузам», — добавил Лукашенко. По его словам, туда будут входить представители вузов, студенческие комитеты и профильный уполномоченный.

«Вот они соберутся и рассмотрят все эти заявления, на них же надо отвечать. Родители пишут, многие студенты пишут: "Осознал, виноват". Ну, будет, не будет — образование получит, там образумится, если образумится <…> Нам не нужна драка в обществе. И во имя спокойствия, чтобы это все не разрасталось, мы будем использовать разные методы, чтобы люди нас поняли и мы смогли договориться».

27 октября Лукашенко велел отчислить студентов, участвовавших в протестах, и уволить преподавателей по той же причине. «Кто вышел в нарушение закона нанесанкционированные акции, он лишается права быть студентом. Отправьте кого в армию, а кого на улицу — пусть ходят по улице, но они должны быть отчислены. То же самое преподаватели — их единицы — но которые гадко ведут себя в вузах», — сказал он тогда. Это привело к массовым отчислениям и увольнениям из беларуских вузов.