Избитого случчанина приговорили к трем годам колонии за сопротивление милиционеру

Суд Слуцкого района приговорил 29-летнего местного жителя Романа Короневича к трем годам колонии за сопротивление милиционеру (часть 2 статьи 363 УК), сообщает правозащитный центр «Вясна».

По сообщению правозащитников, именное такое наказание накануне запросил для обвиняемого прокурор Алексей Крот.

Романа Короневича задержали 10 августа в Слуцке. После задержания Короневич попал в больницу с травмой позвоночника. Пострадавший милиционер Иван Гончаревич утверждал, что при задержании Короневич ударил его камнем по голове до крови. Сам же Короневич говорил, что бросил камень, но «даже не видел, куда».

В последнем слове Роман Короневич сказал, что «признал бы свою вину только в том, что, да, возможно, убегал» и предположил, что ему, «может быть, не стоило» этого делать.

«Но я испугался. Я не хотел конфликта. Я шел домой к детям. Мне не нужны были разборки, я пошел от них. Я увидел толпу людей и ушел домой. В произошедшем в дальнейшем, я себя виновным не считаю. Я не бил сотрудника, я, наоборот, пытался от него убежать. Я прошу оправдать меня», — говорил обвиняемый.