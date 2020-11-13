Следственный комитет приостановил проверку по делу Александра Тарайковского

Управление СК по Минску приостановило проверку по делу убитого Александра Тарайковского, сообщает «Правовая инициатива».

По информации правозащитников, следователь просит адвоката семьи Тарайковского Альвину Мингазову предоставить данные свидетеля убийства.

«Следственный комитет ссылается на ст. 173-3 УПК Беларуси. Согласно этой статье, проверка может быть приостановлена на основании неполучения ответа на международный запрос; неполучения результатов экспертизы либо проверки финансово-хозяйственной деятельности», — сказала адвокат Мингазова в комментарии TUT.by.

Теперь адвокат намерена обратиться в СК с вопросом, что именно послужило причиной для приостановки проверки. По ее словам, у распоряжении защиты имеются показания свидетеля — снятые на видео и письменные. Также она сказала, что данные свидетеля убийства Тарайковского не скрывает ни адвокат, ни он сам.

Александр Тарайковский погиб 10 августа возле станции метро «Пушкинская». По версии МВД, «в ходе противостояния со спецназом, прибывшим для деблокирования площади, один из протестующих пытался бросить неустановленное взрывное устройство в сторону правоохранителей. Оно взорвалось в руке, мужчина получил травмы, несовместимые с жизнью». Позже появились видео, которые опровергают эту версию. На кадрах видно, что Тарайковский шел к силовикам с пустыми руками. Тем не менее, в него выстрелил неизвестный силовик.