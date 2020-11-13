Депутат Василевич анонсировала инициативу о лишении гражданства за участие в «террористической и экстремистской деятельности»

Депутат Палаты представителей Мария Василевич анонсировала законопроект об изменениях Закона о гражданстве Беларуси, передает «Белта».

В законопроекте «предусматривается возможность утраты белорусского гражданства вследствие участия в террористической и иной экстремистской деятельности либо причинения тяжкого вреда интересам Беларуси».

В комментарии «Еврорадио» депутат отметила, что такие меры могут быть «применены только к тем гражданам Беларуси, которые являются ими не по рождению».

«Это значит, те, которые приобрели гражданство: получили регистрацию, вышли замуж за гражданина РБ. Решать будет Департамент МВД по гражданству и миграции, а согласовывать президент. Беларусов, которые родились в Беларуси, это не касается», — сказала Василевич.