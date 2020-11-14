Главред «Газеты Слонимской» покинула страну, опасаясь уголовного преследования

Главный редактор «Газеты Слонимской» Анна Володащук покинула Беларусь, опасаясь уголовного преследования. Об этом она написала в фейсбуке.

«Страшно жить в стране, где законы не работают, где ты в любой момент можешь стать жертвой беззакония. Опасаясь, что в любой момент тебя могут сделать преступником, я решила покинуть территорию Беларуси», — написала Володащук.

В сообщении главред принесла извинения читателям за то, что выпуск «Газеты Слонимской» от 11 ноября не был выпущен. По рассказу Володащук, 9 ноября ее вызвали в Слонимское РОВД в качестве свидетеля по уголовным делам по статьям о клевете и об оскорблении представителя власти. По версии милиции, в телеграм-канале «Слоним для жизни» был размещен некий комментарий, к которому Володащук, по ее словам, не имеет отношения.

«В отделение милиции меня вызвали в качестве свидетеля, но сотрудник уголовного розыска мне намекнул, что от свидетеля до подозреваемого полшага», — написала она.

По рассказу главреда, в тот же день в ее квартире прошел обыск, после которого милиция изъяла ноутбуки и флешки. Обыск также прошел и в редакции «Газеты Слонимской» — там милиционеры изъяли системные блоки компьютеров, в результате чего редакция не могла верстать газету и выплатить сотруникам зарплату.