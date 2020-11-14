Неизвестные подожгли дачу академика Мрочека

В ночь на 14 ноября неизвестные подожгли дачу бывшего руководителя РНПЦ «Кардиология», академика Александра Мрочека, пишет TUT.by.

На дачном участке в деревне Узборье сгорела часть дома, подвал, баня, беседка. Сгорели часть дома, подвал, баня и беседка. На улице Мрочек нашел куклу с окровавленными глазами, приколотую к стулу скальпелем, и записку с угрозами.

«Мне позвонил сосед, который увидел пожар. Я был в Витебской области на рыбалке, мы сразу сели в машину — это было 4 часа утра, — приехали, пожарные уже работали. Что-то удалось сохранить, что-то безвозвратно потеряно. <…> Пожарные считают, что это поджог. Мало того, стоял стул на улице, на стуле — кукла с окровавленными глазами, приколотая скальпелем. И угрожающая записка, что я должен покаяться, что "продавал какие-то стимуляторы, бывшие в употреблении", — это полный бред! И написано в конце, что это только начало», — рассказал Мрочек.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту поджога по части 2 статьи 218 УК (умышленное уничтожение либо повреждение имущества, совершенное общеопасным способом), об этом агентству «Интерфакс-Запад» сообщили в ведомстве.

«Проводится осмотр места происшествия, изымаются объекты и предметы, которые могут иметь отношение к произошедшему», — добавили там.

Позже TUT.by опубликовал записку, которую оставили на даче Мрочека.

В августе Минздрав уволил академика Александра Мрочека с должности директора РНПЦ «Кардиология». Тогда кардиолог предполагал, что увольнение может быть связано с тем, что сотрудники центра выходили на пикеты.