Начальник ИВС на Окрестина позвонил в скорую с требованием убрать «неблагонадежных врачей» за «сочувствие задержанным»

Начальник ИВС на улице Окрестина Игорь Кенюх позвонил в скорую помощь с требованием убрать из изолятора две бригады, поскольку «это врачи совсем неблагонадежные» и «они несут абы что, <…> сочувствуют задержанным», сообщает Euroradio и публикует запись разговора Кенюха с медиком. Голос Кенюха действительно похож на его голос из старого телесюжета.

В ответ на требование убрать врачей из ИВС медик говорит, что одна из бригад госпитализировала из изолятора человека с судорогами: «Как не сочувствовать?».

«Все, всего хорошего, мы примем решения сами», — говорит тогда Кенюх и обещает обратиться в Минздрав.

Остается неясным, когда именно произошел этот разговор.

Еще в августе задержанные протестующие рассказывали, что сотрудники изолятора на Окрестина избивали их.