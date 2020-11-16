СК возбудил уголовное дело после воскресного марша 15 ноября

Фрунзенский районный отдел СК возбудил уголовное дело об организации действий, грубо нарушающих общественный порядок, и активном участии в них (часть 1 статьи 342 УК) после марша 15 ноября, сообщила пресс-служба ведомства.

«По данным следствия, 15 ноября на территории столицы прошли несанкционированные массовые мероприятия, в ходе которых задержан ряд граждан, грубо нарушивших общественный порядок. Их действия были сопряжены с явнымнеповиновением требованиям представителей власти и повлекли нарушение работытранспорта и организаций», — говорится в сообщении.

Помимо этого дело вобуждено по части 1 статьи 339 (хулиганство) — из-за повреждений «городской инфраструктуры и транспортных средств» милиционеров.