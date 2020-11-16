На мужчину, которого сбил микроавтобус силовиков, завели уголовное дело о хулиганстве

На мужчину, которого сбил милицейский микроавтобус, завели уголовное дело о хулиганстве, пишет Белта.

По информации ГУВД, 35-летний минчанин, находясь на проезжей части, не соблюдал правила дорожного движения. В результате произошло ДТП, мужчина находится на обследовании в БСМП. По словам сотрудников милиции, мужчина умышленно бросал в служебную машину камни. Следователи возбудили уголовное дело по факту хулиганства.

15 ноября TUT.by опубликовал видео, как в Минске на проспекте Пушкина синий микроавтобус силовиков сбил человека. Издание отмечает, что перед этим сбитый сделал движение, похожее на бросок. Очевидцы сообщали, что от удара у потерпевшего отлетели кроссовки, а самого человека погрузили в микроавтобус и увезли.