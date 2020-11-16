Латвия запретила въезд спортсменам, которых СМИ называли возможными участниками нападения на Романа Бондаренко

Латвия запретила въезд главе ФХБ Дмитрию Баскову и кикбоксеру Дмитрию Шакуте, которых СМИ называли возможными участниками нападения на Романа Бондаренко. Об этом в своем твиттере написал министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс.
«На основании пункта 2 статьи 61 Закона об иммиграции я принял решение о включении двух граждан Беларуси в список лиц, нежелательных для Латвийской Республики, установив запрет на въезд в Латвию на неопределенный срок. Цитата из классика: "Такой хоккей нам не нужен!"».
«Вместе с Литвой и Эстонией мы скоро расширим "черные списки", включив в них тех, кто продолжает жестоко подавлять мирные протесты в Беларуси», — написал Ринкевичс.
Ранее Литва, Латвия и Эстония ввели санкции против Александра Лукашенко и еще 29 чиновников, а позже не признала легитимность Александра Лукашенко.
Во время драки на «Площади Перемен» человек в сером костюме и темной жилетке свалил Романа Бондаренко на землю, после чего тот остался лежать на земле, а сверху его удерживал человек в сером. Несколько источников спортивного издания «Трибуна» из мира единоборств утверждают, что человек в сером похож на Дмитрия Шакуту — многократного чемпиона мира по тайскому боксу и кикбоксингу.
Бондаренко умер вечером 12 ноября в реанимации больницы скорой помощи