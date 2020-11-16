Латвия запретила въезд спортсменам, которых СМИ называли возможными участниками нападения на Романа Бондаренко

Латвия запретила въезд главе ФХБ Дмитрию Баскову и кикбоксеру Дмитрию Шакуте, которых СМИ называли возможными участниками нападения на Романа Бондаренко. Об этом в своем твиттере написал министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс.

Pamatojoties uz Imigrācijas likuma 61.panta 2.daļu, esmu pieņēmis lēmumu par divu Baltkrievijas pilsoņu iekļaušanu Latvijas Republikai nevēlamo personu sarakstā, nosakot liegumu ieceļot Latvijā uz nenoteiktu laiku. Citējot klasiķi: “Tādu hokeju mums nevajag!” pic.twitter.com/gxsq1XtkLr — Edgars Rinkēvičs (@edgarsrinkevics) November 16, 2020

«На основании пункта 2 статьи 61 Закона об иммиграции я принял решение о включении двух граждан Беларуси в список лиц, нежелательных для Латвийской Республики, установив запрет на въезд в Латвию на неопределенный срок. Цитата из классика: "Такой хоккей нам не нужен!"».

«Вместе с Литвой и Эстонией мы скоро расширим "черные списки", включив в них тех, кто продолжает жестоко подавлять мирные протесты в Беларуси», — написал Ринкевичс.

Ранее Литва, Латвия и Эстония ввели санкции против Александра Лукашенко и еще 29 чиновников, а позже не признала легитимность Александра Лукашенко.

Во время драки на «Площади Перемен» человек в сером костюме и темной жилетке свалил Романа Бондаренко на землю, после чего тот остался лежать на земле, а сверху его удерживал человек в сером. Несколько источников спортивного издания «Трибуна» из мира единоборств утверждают, что человек в сером похож на Дмитрия Шакуту — многократного чемпиона мира по тайскому боксу и кикбоксингу.