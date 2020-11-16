МИД Беларуси призвал Польшу выдать администраторов «Нехты», пишет пресс-служба министерства.

Как сообщается, в понедельник в МИДе была проведена встреча с Временным поверенным в делах Республики Польша в Республике Беларусь Мартином Войцеховским, на которой польской стороне была передана нота с запросом о выдаче в кратчайшие сроки для привлечения к уголовной ответственности Степана Путило и Романа Протасевича.

Белорусский МИД выразил озабоченность «продолжающейся преступной деятельностью С.Путило и Р.Протасевича через созданные ими экстремистские телеграмм-каналы "НЕХТА" и "НЕХТА Live"».

Роман Протасевич прокомментировал «Медиазоне» запрос беларуских дипломатов: «Я готов добровольно сдаться властям Беларуси в обмен на принудительную транспортировку Лукашенко в международный суд в Гааге».