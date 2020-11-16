Реаниматологу Андрею Витушко, которого задерживали в августе, не продлят контракт

РНПЦ «Мать и дитя» не продлит контракт с детским реаниматологом Андреем Витушко. Об этом написала в фейсбуке его жена Кристина Витушко.

«РНПЦ "Мать и дитя" приняло решение кандидату медицинских наук, магистру гуманитарных наук, доктору высшей категории с почти 20-летним опытом не продлевать контракт», — написала Витушко.

Она добавила, что после задержания ее мужа в августе «десятки, если не сотни коллег и пациентов проводили акции в его поддержку».

Уведомление о непродлении контракта, по словам Кристины Витушко, пришло по почте. А в семь утра после ночного дежурства Андрея Витушко, на котором он выезжал к детям с подтвержденным COVID-19, к ним домой приехали, чтобы удостовериться, что врач подписал бумагу. Контракт у реаниматолога заканчивается в середине декабря.

Андрея Витушко задерживали 10 августа у Центрального РУВД вместе с женой, когда они искали там своего несовершеннолетнего сына. Супруги находились в ЦИП на Окрестина. Кристину Витушко отпустили рано утром 13 августа, а на следующий день на свободу вышел ее муж.