Журналистки Екатерина Андреева и Дарья Чульцова, которые стримили с «Площади перемен» на воскресной акции, арестованы на семь суток

Суд Октябрьского района Минска арестовал журналисток телеканала «Белсат» Екатерину Андрееву и Дарью Чульцову, которые вели стрим из дома на «Площади перемен» 15 ноября, на семь суток, сообщает телеканал. Они признаны виновными по статьям 23.34 и 23.4 КоАП.

«Согласно протоколу, Екатерину задерживали на улице и она принимала участие в несанкционированном массовом мероприятии, хотя она с 12:00 до 17:30 находилась в квартире на Сморговском тракте на 14-м этаже, что подтвердил в суде свидетель — хозяин квартиры Дмитрий. Кате даже не дали ознакомиться с протоколом, она его впервые увидела в суде. Виноватой себя не признала и обвинила милиционеров, которые составляли протокол, в лжесвидетельствовании», — сообщает «Белсат»

В суде журналистка рассказала, что дверь в квартиру, в которой ее задержали, выломали — внутрь забежали около десяти спецназовцев. Они ничего не объясняли, сказали собрать вещи и идти с ними. По словам Андреевой, насилия во время задержания к ней не применяли.

В РУВД, куда доставили журналистку, ей стало плохо. Ее доставили в 9-ю больницу. «Ничего серьезного не нашли, но прописали постельный режим, полный покой и обязательный визит к неврологу на следующий день. Но утром 16 ноября ее забрали в РУВД, а оттуда доставили в ЦИП», — уточняет «Белсат».

Андреева признана подозреваемой по уголовному делу об организации и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок (статья 342 УК). Следователи приходили и в дом по месту прописки ее мужа, журналиста Игоря Ильяша.