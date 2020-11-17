Гражданке Армении аннулируют разрешение на проживание в стране после задержания на акции 13 ноября

Докшицкий РОВД начал процедуру аннулирования разрешения на постоянное проживание гражданки Армении Арпине Бадалян, живущей в Беларуси с 1996 года, и ее сына-пятиклассника после того, как ее задержали на акции солидарности 13 ноября, пишет «Наша Нiва».

13 ноября в Докшицах милиция задержала Бадалян на акции солидарности, которая проходила в день, когда в городе проводил прием председатель Палаты представителей Владимир Андрейченко. Позже ей пришло письмо из докшицкой милиции, в котором указано, что РОВД рассматривает вопрос об аннулировании ей и ее ребенку разрешения на постоянное проживание в Беларуси.

В письме указано, что основанием для такого решения может стать ситуация, когда «пребывание иностранца в Республике Беларусь противоречит интересам национальной безопасности Республики Беларусь, общественного порядка, защиты нравственности, здоровья населения, прав и свобод граждан Беларуси и других лиц».

«Знаете, как-то гражданство все не могла оформить — то одно, то другое… После нового года собиралась отказываться от армянского, а тут такое… Возвращаться мне туда некуда. Что делать, пока не знаю, сыну пока что не говорила. В общих чертах он знает, что мама была в милицейском изоляторе, но что ему нужно будет покинуть родину… В Армении у меня вроде есть далекие родственники, но я не поддерживаю с ними связь», — рассказала изданию Бадалян.