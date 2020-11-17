Бывший омоновец, которого обвинили в насилии над милиционером во время протеста, получил три года колонии

Суд Ленинского района Могилева дал три года колонии общего режима могилевчанину Владимиру Шустову за насилие над милиционером (364 УК) во время протеста 10 августа, пишет телеграм-канал правозащитного центра «Вясна» в Могилеве.

Как сообщало издание «Магілеўскі рэгіен», на суде Шустов утверждал, что в тот день он вместе со взрослым сыном поехал в центр города выпить пива, в это время рядом с кинотеатром «Родина» разгоняли протестующих. Он вспоминал, что один из силовиков схватил за горло ни в чем не повинного, по его мнению, парня и стал душить.

Шустов утверждал, что ни на кого не нападал, что это его ударили дубинкой по голове и, оступившись и падая вперед, он коснулся головой туловища участкового инспектора милиции Александра Шмаенкова, а затем, пытаясь удержаться, ухватился за его ноги — милиционер упал.

По словам же Шмаенкова, пишет «Магілеўскі рэгіен», Шустов неожиданно ударил его головой в бронежилет, а потом захватил руками ноги.

Как отмечалось на суде, 10 августа у Шустова в городской больнице скорой медпомощи диагностировали сотрясение мозга, он написал заявление об избиении. Шмаенков же написал о том, что в отношении него было применено насилие, в ночь с 11 на 12 августа. При этом о каких-либо телесных повреждениях у участкового милиционера неизвестно, пишет могилевское издание.

13 ноября в своем последнем слове Шустов сказал потерпевшему: «Вам дали команду, и вы ее выполнили. И плохо выполнили. Вы нарушили закон. Я закон не нарушал. Я невиновен. У меня все».

Как рассказала журналистам «Магілеўскага рэгіена» жена Шустова Инна Малахова, он служил командиром одного из подразделений ОМОНа, в конце 90-х годов входил в Службу охраны президента. В запас уволился в запас около 20 лет назад.