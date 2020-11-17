Жителя Гродно обвинили в насилии над милиционером

29-летнему жителю Гродно предъявили обвинение по уголовному делу о насилии над милиционером (статья 364 УК), пишет Следственный комитет.

Мужчину задержали в октябре. Как сообщала тогда пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова, он «распылил газ из баллончика в лицо правоохранителю» 25 августа в возле Октябрьского РОВД в Гродно. Силовик, как утверждала Чемоданова, получил химический ожог глаз.

Сам задержанный тогда рассказал, что распылил перцовый баллончик в сторону людей в штатском, которые повалили одного из протестующих и стали его задерживать.

«Я посчитал своим долгом его защитить и распылил перцовый баллон, достав его из рюкзака, в сторону сотрудников в верхнюю часть туловища», — сказал житель Гродно.