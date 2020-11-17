Жителя Гродно обвинили в насилии над милиционером

29-летнему жителю Гродно предъявили обвинение по уголовному делу о насилии над милиционером (статья 364 УК), пишет Следственный комитет.
Мужчину задержали в октябре. Как сообщала тогда пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова, он «распылил газ из баллончика в лицо правоохранителю» 25 августа в возле Октябрьского РОВД в Гродно. Силовик, как утверждала Чемоданова, получил химический ожог глаз.
Сам задержанный тогда рассказал, что распылил перцовый баллончик в сторону людей в штатском, которые повалили одного из протестующих и стали его задерживать.
«Я посчитал своим долгом его защитить и распылил перцовый баллон, достав его из рюкзака, в сторону сотрудников в верхнюю часть туловища», — сказал житель Гродно.
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