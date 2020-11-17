В Могилеве ГУБОПиК задержал правозащитника Александра Хамратова, его подозревают в оскорблении представителя власти

16 ноября в Могилеве ГУБОПиК задержал активиста и правозащитника Александра Хамратова, в его доме прошел обыск, а сам Хамратов стал подозреваемым по уголовному делу об оскорблении представителя власти, пишет правозащитный центр «Вясна». Сейчас активист находится под стражей.

По сообщению «Вясны», в момент прихода сотрудников ГУБОПиК сам Хамратов и его 81-летняя мать находились дома. Активист успел сообщить о приходе силовиков главе партии БСДП (Грамада) Игорю Борисову. После этого связь с активистом оборвалась, хотя его аккаунты в социальных сетях были активны.

«Чтобы разузнать ситуацию, домой к Хамратову наведались волонтеры правозащитной команды MAYDAY, которые выяснили, что Александр был задержан, а его компьютер и смартфон — изъяты. Они отметили, что сотрудники ГУБОПиК буквально "разгромили" комнату активиста, в том числе сломали диван во время обыска», — пишет «Вясна».

По информации правозащитников, Хамратов был администратором паблика ВКонтакте, в котором кто-то разместил комментарий оскорбительного характера в адрес сотрудника (или сотрудников) милиции.