Беларусь приостанавливает диалог с ЕС по правам человека

Министр иностранных дел Владимир Макей после совещания по вопросам внешней политики заявил, что Беларусь приостанавливает диалог с Европейским союзом по правам человека, пишет «СБ. Беларусь сегодня».

«Мы никогда не отказывались от обсуждения чувствительных вопросов. Но сегодня мы видим, что эти вопросы абсолютно политизированы. Поэтому мы не видим смысла в том, чтобы продолжать с ЕС диалог по правам человека», — сказал глава МИД.

Как сообщает «СБ. Беларусь сегодня», Макей сожалеет, что «некоторые страны пошли на введение против Беларуси каких-то ограничений», в том числе и персональных санкционных списков.

«Конечно, мы не можем оставлять подобные вещи без ответа. Поэтому с нашей стороны также расширены соответствующие санкционные списки с включением туда соответствующих лиц из всех стран Евросоюза», — сказал Макей.