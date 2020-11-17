Суд оштрафовал издание «Медиа‑Полесье» на 6 750 рублей из‑за ошибки в статье об учительнице Тихановской

Суд Лунинецкого района оштрафовал владельца издания «Медиа-Полесье» на 250 базовых величин по статье о нарушении законодательства о СМИ из-за ошибки в статье об учительнице Светланы Тихановской, сообщает само издание.

Заявление на издание подала учительница Микашевичской СШ №2, где училась Светлана Тихановская, Инна Кухарева. Ранее в публикации «Учитель Тихановской: "Это она за мужем, как за декабристом пошла. Не только характер, но и любовь свою проявила"» было ошибочно указано, что Кухарева учила Светлану Тихановскую, однако на самом деле цитату, используемую в заголовке и тексте, сказал другой учитель. Автор признал ошибку, а редакция опубликовала опровержение и принесла извинения Кухаревой, однако милиция начала административный процесс по статье «угроза национальной безопасности страны» в отношении «МП компани», владельца сетевого СМИ «Медиа-Полесье».

По сообщению «Медиа-Полесье», суд многократно возвращал административное дело на доработку в РОВД. А 8 сентября суд вынес постановление о том, что дело об административном правонарушении в отношении «Медиа-Полесья» необходимо прекратить за отсутствием состава правонарушения. Милиция обжаловала постановление в Брестском областном суде.

«В качестве аргумента приводится следующий момент: свидетель в суде сказала, что не давала несоответствующую действительности информацию, а изложенная информация не порочила ее честь и достоинство. Но в ходе ведения процесса свидетель в заявлении и протоколе опроса отметила, что опубликованная информация честь, достоинство и деловую репутацию все-таки порочит», — пишет издание.

На заседании 17 ноября в суде Лунинецкого района Кухарева сказала, что опубликованная информация о Тихановской порочит ее честь и достоинство и что ей «чужой славы не надо». На вопрос судьи, нужно ли строго наказывать сайт, потерпевшая ответила: «Пусть работают».

По сообщению «Медиа-Полесье», адвокат Роман Навоев, представлявший интересы «МП компани», привел ряд доказательств, указывающих на то, что документы, собранные в деле, противоречат друг другу, составлены с нарушением процессуальных норм, а также на то, что авторская ошибка не могла опорочить честь учителя.

«По результатам судебного разбирательства, ООО "МП компани" привлечено к административной ответственности за нарушение законодательства о СМИ по ч.3 ст.22.9 КоАП Республики Беларусь. В ходе судебного заседания мной обосновывалась позиция о необходимости прекращения дела об административном правонарушении с приведением доводов об отсутствии состава административного правонарушения. Дополнительно было обращено внимание суда на ряд допущенных в ходе подготовки дела нарушений процессуального законодательства. В настоящее время уже подано заявление о получении копии постановления суда с составлением мотивировочной части. Постановление будет обжаловано в установленные сроки», — сказал адвокат.

Компания намерена обжаловать постановление в суде высшей инстанции, добавляет «Медиа-Полесье».