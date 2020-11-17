Жителю Могилева присудили три года лишения свободы за стычку с милицией 10 августа

Суд Ленинского района Могилева назначил 47-летнему местному жителю 3 года лишения свободы в колонии общего режима — его признали виновным в применении насилия по отношению к сотруднику органов внутренних дел 10 августа, сообщает пресс-служба МВД.

«Вечером 10 августа в Могилеве 47-летний местный житель во время протеста схватил за ноги и повалил на землю участкового инспектора Ленинского РОВД. Выяснилось – для воспрепятствования законной деятельности по охране общественного порядка», — пишет ведомство.

По сообщению МВД, могилевчанина привлекли к административной ответственности, а затем возбудили против него дело о насилии в отношении инспектора.