В Минске в протестном микрорайоне Новая Боровая с воскресенья нет воды, во вторник пропало и отопление

В протестном минском микрорайоне Новая Боровая с воскресенья нет воды, во вторник пропало и отопление, пишет TUT.by

Местные жители рассказали изданию, что проблемы с водой появились утром 15 ноября. Вскоре холодная вода появилась и снова пропала. Сейчас она есть только в некоторых домах, пишет TUT.by.

Компания «А-100 Комфорт», которая обслуживает микрорайон, сообщила изданию, что произвела «осмотр центрального трубопровода водоснабжения, находящегося на балансе УП "Минскводоканал", в результате было выявлено повреждение задвижки в одном из колодцев». Это, по версии компании, и стало причиной отсутствия воды.

В официальном телеграм-канале Мингорисполкома «Минскводоканал» заявил, что рассматривается вариант умышленного повреждения системы водоснабжения.

TUT.by сообщал, что А-100 организовала раздачу воды недалеко от микрорайона, а «Минскводоканал» пригнал в район несколько цистерн. Кроме того, рядом с Новой Боровой также появились три биотуалета бело-красно-белой расцветки.

Местные считают, что их сюда поставил «Минскводоканал», пишет издание.

Вслед за водой 17 ноября в некоторых домах микрорайона пропало и отопление. В «А-100 Комфорт» сообщили, что это связано с аварией на котельной.

Позже компания «А-100 Комфорт» сообщила, что отопление вернулось в дома.

Жители Новой Боровой из-за проблем с водой и отоплением создали отдельный чат взаимопомощи.

Обновлено в 15:22. Добавлена информация, что отопление в Новой Боровой снова работает.