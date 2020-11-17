Суд арестовал на 15 суток фотокорреспондента БелаПАН Андрея Шавлюго

Суд Московского района Минска присудил 15 суток фотокорреспонденту БелаПАН Андрею Шавлюге, пишет Белорусская ассоциация журналистов.

Суд посчитал его виновным в участии в несанкционированной акции (статья 23.34 КоАП), пишет TUT.by.

Шавлюго задержали в Минске во время марша памяти Романа Бондаренко 15 ноября. По данным БАЖ, в тот день в разных городах страны задержали 24 журналистов.

Обновлено в 13:05. Добавлена информация про статью административного кодекса, по которой осудили Шавлюгу.