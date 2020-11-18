Задержанную на «марше пенсионеров» журналистку TUT.by арестовали на 15 суток

Суд Ленинского района Минска назначил 15 суток ареста журналистке TUT.by и «Новага Часу» Александре Квиткевич, пишет TUT.by.

Судья Анастасия Ачалова решила, что журналистка нарушила порядок проведения массовых мероприятий (статья 23.34 КоАП). В протоколе утверждается, что 16 ноября около 16.30 Квиткевич «приняла активное участие в несанкционированном мероприятии с целью публичного выражения своих требований о проведении честных выборов в Республике Беларусь, двигалась по проезжей части, выкрикивала провокационные лозунги». Сама журналистка отрицала, что участвовала в акции и что-либо выкрикивала. Она отметила, что даже не общалась с протестующими.

16 ноября в Минске прошел очередной «марш пенсионеров». Силовики задержали освещавших его журналистов Александру Квиткевич и корреспондента БелаПАН Максима Лаврецкого.