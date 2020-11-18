Власти Минска пообещали навести порядок в «наиболее подверженных влиянию деструктивно настроенных граждан» районах

Власти рассказали о «дополнительных мерах по наведению порядка и дисциплины», которые введут в Минске. Они будут сконцентрированы на «территориях, подверженных влиянию дестркутивно настроенных граждан», говорится в телеграм-канале Мингорисполкома.

Какие конкретно территории в Минске подвержены деструктивному влиянию, в Мингорисполкоме не уточнили. Также неизвестно, какие должностные лица будут контролировать «поддержание порядка» в городе.

«Речь идет об усилении разъяснительной работы, дежурствах и закреплении за такими территориями должностных лиц и руководителей служб, отвечающих за поддержание порядка. В каждом административном районе определены от 3 до 6 мест, требующих особого внимания. Их перечень отражен в плане мероприятий, который предлагают сегодня утвердить на сессии Мингорсовета», — написано в сообщении.

Позже Мингорисполком опубликовал план, где указаны места в Миснке, на которых усилится контроль. Они разделены по районам, за каждое отвечает глава этого района, начальник районного УВД и коммунальщики. Всего в списке более 40 таких мест — практически весь Минск. Среди них известные протестные дворы — ЖК «Каскад», «Площадь Перемен» на Червякова, ЖК «Минск-Мир» и другие.

Обновлено 19 ноября в 12:30. Добавлена информация о местах в Минске, где будут введены «дополнительные меры по наведению порядка».