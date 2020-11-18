В Жлобине задержали двух «фанатов‑праворадикалов» по уголовному делу о протестах 9 августа

17 ноября в Жлобине задержали двух молодых людей 19 и 24 лет по уголовному делу о протестах 9 августа, сообщает МВД Беларуси. Ведомство утверждает, что задержанные — «фанаты-праворадикалы».

По версии следствия, молодые люди 9 августа участвовали в протестах после объявления предварительных итогов выборов, в которых, по версии ЦИК, победил Александр Лукашенко. «Установлено, что в августе возле центральной городской площади молодые люди бросали камни и тротуарную плитку в милиционеров и их служебный транспорт», — сказано в сообщении МВД.

Задержанные стали подозреваемыми по статье 342 УК (организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок). В МВД утверждают, что до задержания подозреваемые договорились «отрицать свое участие в массовых беспорядках».

На видеозаписи беседы с задержанными один молодой человек говорит, что 9 августа не участвовал в протестах. Второй задержанный рассказал, что взял с собой друга и пошел на акцию протеста: «Были там пьяные, начали бить милиционеров и началось все это. <…> Я кинул камушком в милицейскую машину "Газель"». Также молодой человек подтвердил, что на случай задержания собирался отрицать участие в акции.

В октябре МВД сообщало, что по тому же делу задержан еще один «участник праворадикальной околофутбольной группировки».