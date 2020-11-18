21‑летнего минчанина приговорили к трем годам колонии за нападение на омоновца 14 июля

Суд Центрального района Минска приговорил 21-летнего техника Антона Лакишика к трем годам колонии за нападение 14 июля на омоновца Евгения Дудкина на Немиге, сообщает правозащитный центр «Вясна».

Судья Виктория Шабуня признала Лакишика виновным в насилии в отношении сотрудника органов внутренних дел (статья 364 УК). Сам подсудимый полностью признал вину.

14 июля Центризбирком Беларуси отказал в регистрации двум оппозиционным кандидатам в президенты Виктору Бабарико и Валерию Цепкало, которые, согласно опросам независимых медиа, были самыми популярными участниками предвыборной гонки. Вечером в Минске и других крупных городах прошли акции протеста. Силовики жестко задерживали протестующих, а в Минске произошли стычки демонстрантов с омоновцами.

21-летнего Лакишика в тот день задержали в районе станции метро «Немига». По версии следствия, он участвовал в драке с омоновцем Евгением Дудкиным, когда силовики начали задерживать протестующих. При этом потерпевший не получил каких-либо травм и не обращался в медучреждения, отмечают правозащитники. Подсудимый тем не менее возместил омоновцу моральный ущерб, выплатив тысячу рублей. Сам омоновец в суде поддержал защиту, которая просила освободить Лакишика от уголовной ответственности, заменив ее на административную.

В суде Лакишик сказал, что не участвовал в протестах, а только наблюдал со стороны. Молодой человек вспомнил, что его возмутили задержания демонстрантов с применением силы и, поддавшись эмоциям, он решил помочь протестующему, которого начали задерживать. Тогда Лакишик толкнул омоновца в спину и ударил его ногой по правой ноге и рукой в грудь. После этого самого Лакишика задержали.