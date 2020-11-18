Директору лидской школы, который выступил против фальсификаций, не продлили контракт

Директору лицея №1 Лиды Юрию Хромину, который в августе выступил против фальсификации выборов, не продлили контракт, сообщает «Ребенок.by».

18 ноября у Хромина последний рабочий день. Рассказывая о причине увольнения, Юрий Хромин сказал, что для этого были «формальные поводы, но, вероятнее всего, причина в гражданской позиции».

По информации издания, еще до выборов 9 августа Хромин писал заявление на увольнение, потому что «от него настойчиво требовали стать председателем избирательной комиссии». В итоге директора не уволили, а комиссию возглавил другой человек. На участке в лицее с отрывом победил Лукашенко, но Хромин в эти цифры не верит.

Когда начались силовые разгоны протестующих, он высказал свою позицию в разговоре с коллегами и начальством лично, пишет «Ребенок.by». Юрий Хромин участвовал во многих протестных акциях, проходивших в Лиде.

«Я не очень сильно пострадал, слава богу. На меня составили два протокола за участие в двух мероприятиях, оштрафовали», — рассказал Хромин.