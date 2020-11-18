Программиста из Минска, распылившего перцовый газ в милиционеров, осудили на 4 года колонии

Суд Фрунзенского района Минска приговорил к четырем годам колонии 25-летнего инженера-программиста Павла Манкиненко, распылившего перцовый газ в сторону милиционеров, сообщает правозащитный центр «Вясна».

Судья Андрей Млечко признал Манкиненко виновным в насилии к сотрудникам органов внутренних дел (статья 364 УК). Подсудимый полностью признал вину, извинился перед потерпевшими и выплатил одному из них тысячу рублей в качестве компенсации морального вреда.

Вечером 5 сентября Манкиненко пришел к народному мемориалу памяти погибшего протестующего Александра Тарайковского возле станции метро «Пушкинская». Программист хотел выразить свое несогласие с насилием в отношении мирных демонстрантов. Он развернул бело-красно-белый флаг, и вскоре к нему подошли двое милиционеров Юрий Чирков и Валентин Козловский. Манкиненко тут же свернул флаг.

Милиционеры сказали, что молодой человек нарушает порядок проведения массового мероприятия, на что программист достал Конституцию и начал спорить с ними. Увидев, как один из милиционеров поднимает руку в его сторону, испугавшись задержания, Манкиненко распылил перцовый газ. Затем завязалась потасовка — программист ударил рукой по голове Чиркова и попытался убежать, но милиционер схватил его, после чего Манкиненко вновь толкнул его и они вместе упали на лестницу в переходе метро. После вмешательства прохожих Манкиненко смог убежать.

Согласно материалам дела, программист причинил химический ожог потерпевшим, а в результате падения по лестнице Чирков получил восемь кровоподтеков.