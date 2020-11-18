Генпрокуратура: публикации священнослужителей о мемориале Бондаренко разжигают ненависть к чиновникам и силовикам

Генеральная прокуратура вынесла предупреждения представителям Беларуской православной церкви Сергею Лепину и епископу Минско-Могилевской архиепархии Римско-католической церкви Юрию Кособуцкому за посты в фейсбуке, в которых они осудили разрушение силовиками мемориала в память о Романе Бондаренко.

Помимо этого, ведомство вынесло предупреждение Уполномоченному по делам религий и национальностей. Прокуратура потребовала «устранить выявленные нарушения и принять дополнительные меры по предупреждению разногласий в сфере взаимоотношений государства и религиозных организаций».

«В заявлениях в заведомо безапелляционной агрессивной тональности используются определенные термины и обороты ("глумление над портретами убиенного", "зачем это сатанинское попрание лампад и иконок" и др.), сознательно повышающие уровень напряженности в обществе, разжигающие ненависть к представителям органов государственной власти, в том числе правоохранительных органов, и, как следствие, вражду в отношении указанных социальных групп населения», — объяснила решение пресс-служба Генпрокуратуры.

По мнению Генпрокуратуры, «подобные высказывания противоречат статье 16 Конституции, запрещающей деятельность религиозных организаций, ихорганов и представителей, направленную против гражданского согласия».

15 ноября, после того, как силовики устроили зачистку на «Площади Перемен», задержав протестующих и разрушив мемориал Бондаренко, отец Сергей Лепин и епископ Юрий Кособуцкий негативно высказались об этом на своих страницах в фейсбуке.