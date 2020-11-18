В доме Виктора Бабарико прошел обыск

Утром в доме Виктора Бабарико в деревне Мочаны прошел обыск, сообщает его пресс-служба.



Сотрудники КГБ с понятыми приехали около 11:30 утра, обыск проводили 10 человек около 3 часов. Из дома изъяли охотничье оружие.



Виктора Бабарико арестовали по уголовному делу 18 июня, он находится под стражей уже пять месяцев. Ему предъявлены обвинения по части 2 статьи 235 (легализация («отмывание») средств, полученных преступным путем, совершенные повторно, либо должностным лицом с использованием своих служебных полномочий, либо в особо крупном размере), части 2 статьи 243 (уклонение от уплаты налогов, повлекшее ущерб в особо крупном размере) и части 3 статьи 430 (получение взятки должностным лицом в особо крупном размере в составе организованной группы).