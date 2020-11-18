В Минске в протестном микрорайоне Новая Боровая вернули водоснабжение

В минском микрорайоне Новая Боровая восстановили горячее и холодное водоснабжение, сообщила управляющая компания «А-100 Комфорт». Местные жители подтвердили эту информацию TUT.by.

— Появилась около четырех часов утра. Пока не рискуем ее пить, выжидаем, но рады, — сообщил один из жителей района изданию. При этом утром вода была ржавого цвета.

Мингорисполком со ссылкой на помощника президента по Минску Александра Барсукова сообщил, что вода не поступала в дома, потому что «произошло незаконное проникновение и повреждение запорной арматуры». Специалисты в течение ночи занимались восстановлением водоснабжения и промывкой сетей.

В микрорайоне Новая Боровая, который считается протестным, с воскресенья, 15 ноября, не было воды. Вчера в некоторых домах также пропало и отопление — управляющая компания объяснила это аварией на котельной; позже отопление вернули.