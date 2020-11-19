Адвокат анархиста Дедка: к нему применяли физическое насилие и спецсредства, пока не добились «признаний» на камеру

Адвокат Наталья Мацкевич заявила ходатайство о проведении судебно-медицинской экспертизы в отношении своего подзащитного, анархиста Николая Дедка, пишет газета «Новы Час».

Подробностей задержания Мацкевич не раскрыла — по ее словам, по поводу этого будет сделано процессуальное заявление.

«Могу сказать, что у меня было несколько клиентов, которые бежали из Чечни после применения к ним пыток, и были задержаны в Беларуси для высылки. Но я никогда не думала, что услышу, как подобные истории будут происходить в нашей стране», — сказала Мацкевич.

Адвокат со слов Дедка рассказывает, что 11 ноября около 23:00 в его съемную квартиру на втором этаже в поселке Сосновый ворвались семеро силовиков в масках, при этом разбив окно.

«Схватили его, применяли физическое насилие и спецсредства, пока не добились "признаний" на камеру. Потом его отвезли в Минск, где с ним "работали" несколько часов, требуя доступ к компьютерном диску и телеграм-каналам, и только после пяти часов утра его отвезли в ИВС», — рассказала адвокат.

Дедок рассказал своей защитнице, что «через несколько часов после задержания, когда он лежал на полу в помещении одного из силовых ведомств, с него "взяли слово чести", что он больше ничего не будет говорить про ГУБОПиК».

«Допустим. Тем не менее, нам пока не известны имена тех, кто осуществлял задержание. Но само это управление 12 ноября отрапортовало о своих действиях при задержании Дедка и показало видео, на котором видно состояние Николая после этого задержания. Даже немного знающий человек сразу заметит на первом видео следы применения газа с близкого расстояния, а на втором видео хорошо видна гематома на левом глазу. Что я еще видела уже в ИВС: травмы от наручников на руках, огромные синяки на бедрах и спине», — рассказала адвокат активиста.

12 ноября, МВД сообщило о задержании Дедка и опубликовало видео с самим анархистом, на котором видно, что он сильно избит. На камеру Дедок сказал, что администрировал телеграм-каналы Mikola, «Дедок», «Прамень», а также называет целью анархистского движения, к которому себя относит, и своих телеграм-каналов свержение власти. В МВД утверждают, что Дедок в канале Mikola призывал к массовым беспорядкам и «акциям "прямого действия"», а также публиковал личные данные силовиков, призывал к угрозам, травле и насилию.