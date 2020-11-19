Лукашенко назначил главу ГУБОПиК Николая Карпенкова командующим внутренними войсками

Лукашенко назначил заместителем министра внутренних дел и командующим внутренними войсками Николая Карпенкова, сообщает «Белта».

Ранее Карпенков руководил Главным управлением по борьбе с организованной преступностью и коррупцией (ГУБОПиК).



На посту начальника ГУБОПиК Николай Карпенков запомнился в том числе тем, что вместе с другими сотрудниками управления разбивал витрину в кафе O'petit во время «Марша единства» 6 сентября.

Юрий Назаренко, который до сегодняшнего дня руководил внутренними войсками, занял должность первого заместителя МВД — начальника милиции общественной безопасности. Ранее первым замом министра внутренних дел был начальник криминальной милиции Геннадий Казкаевич. Он остался заместителем, но не первым.

Также Лукашенко назначил первого заместителя ГУВД Мингорисполкома Андрея Любимова начальником УВД Витебского облисполкома.