КГБ внес авторов «Нехты» Путило и Протасевича в список «лиц, причастных к террористической деятельности»

На сайте Комитета Госбезопасности появился обновленный «перечень организаций и физических лиц, причастных к террористической деятельности», последними в списке значатся создатель телеграм-канала «Нехта» Степан Путило и бывший главный редактор проекта Роман Протасевич. Это заметила «Наша Ніва».

Список обновлен 18 ноября 2020 года. В нем указаны даты рождения авторов канала, гражданство, адрес и основание для включения в список. У авторов «Нехты» нахождение в списке обосновывается вынесенным им обвинением по статье 293 УК РБ (массовые беспорядки).



Помимо Протасевича и Путило в списке нет граждан Беларуси.



16 ноября стало известно, что МИД призвал Польшу выдать создателей этого телеграм-канала Беларуси.