Кочанова о смерти Бондаренко: сам выскочил, «сто процентов» был пьяный и «каждый день такие гибнут»

Во время встречи с чиновниками Новополоцка и Полоцкого района глава Совета Республики Наталья Кочанова высказалась о погибшем Романе Бондаренко. В распоряжении TUT.by оказалась запись с этой встречи.

Наталья Кочанова считает, что Бондаренко «сам выскочил» во двор и в тот вечер «он был пьяный».

«Сейчас разбираются, и уже установили, что в интернет выкинули ложную информацию, что он был трезвый. Но следствие дальше разберется. Но вы видели, как его [Бондаренко] подняли? Мемориал! А сколько пьяных [в целом в стране] бьются? Каждый день такие гибнут. А они [протестующие] устраивают панихиды. Правильно президент сказал: зачистить город! Вывезли все [цветы, свечи, лампады] спокойно, поставили на кладбище. Привезут его [Романа Бондаренко], похоронят — пожалуйста, цветочки, которые [в его память] принесли», — сказала Кочанова.

Она объяснила, что «в течение часа там», то есть на «Площади Перемен» 12 ноября, в день смерти Бондаренко, «уже было около тысяч человек», и удивилась тому, что «все уже с цветами и лампадками».

Что происходило на «Площади Перемен» перед смертью Романа Бондаренко. Камеры видеонаблюдения против версии МВД и СК

«Как такое может быть? Вот умер человек, думаешь, где цветочек купить — для этого надо время. А тут — очень быстро [во дворе собрались]! Сценарии разрабатывают великолепные!», — предположила глава Совета Республики.

Вечером 11 ноября в Минске на «Площади Перемен» неизвестные люди, которые приехали, чтобы срывать белые и красные ленты, избили местного жителя Романа Бондаренко. Они увезли его в Центральное РУВД, а оттуда его доставили в больницу без сознания. Бондаренко умер в реанимации вечером 12 ноября. На следующий день Следственный комитет выдвинул свою версию: Бондаренко находился в состоянии алкогольного опьянения и подрался с теми, кто приехал во двор срезать ленточки.



Исправлено в 16:04. По ошибке была неверно указана дата — 15 ноября вместо 12-го.