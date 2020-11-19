В Минске задержали администратора телеграм‑канала «Белые халаты»

В Минске милиционеры задержали администратора телеграм-канала «Белые халаты» и чата «Медики и волонтеры», сообщает МВД. Им оказался 20-летний студент четвертого курса Белорусского государственного медицинского университета. Одногруппник рассказал «Медиазоне», что задержан Владислав Мартинович.

На камеру задержанный подтвердил, что администрировал канал «Белые халаты». МВД называет этот телеграм-канал «радикально настроенным». У студента провели дома обыск и изъяли планшет, ноутбук и мобильный телефон, который юноша пытался разбить.

«В результате осмотра изъятой техники установлена корыстная заинтересованность администратора в получении из-за рубежа крупных денежных сумм (одна из них — 54 тыс. евро) для финансирования деструктивной деятельности», — сказано в сообщении МВД. Также ведомство отметило, что у студента нашли польскую визу.

Позже отец Владислава рассказал «Медиазоне», что узнал о задержании сына вчера вечером — студент смог позвонить родителям. Отец не знает, что сейчас с Владиславом. Юноша работал в компании «ФармБонус», которая продвигала цифровую медицину. Недавно Владислав был с компанией на выставке в Польше, добавил его отец. Владислав не рассказывал ему, что администрировал канал «Белые халаты».

Задержанный стал подозреваемым в организации и подготовке действий, грубо нарушающих общественный порядок (статья 342 УК), однако в чем они заключаются, МВД не объясняет. Милиция пообещала продолжить искать других модераторов и администраторов «радикальных телеграм-чатов».

Накануне телеграм-канал «Белые халаты» оказался взломан.

Обновлено в 18:56. Добавлен комментарий отца Мартиновича.