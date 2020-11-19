В Жлобине задержали еще двух подозреваемых по уголовному делу о протестах 9 августа

В Жлобине силовики задержали двух молодых людей 21 и 23 лет по уголовному делу о протестах 9 августа, сообщает МВД.

Задержанных подозревают по статье 342 УК (организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок). По версии следствия, они бросали камни в милиционеров и служебный транспорт. «Также парни — активные пользователи деструктивных телеграм-каналов и групп», — добавили в МВД.

Один из задержанных на камеру рассказал, что узнал из телеграм-каналов о протестах. «Собрались люди, начали бросать камнями, чтобы спровоцировать всю толпу. Я бросал, три раза бросил камень», — говорит задержанный, уточняя, что попал в милиционеров. Юноша добавил, что один из камней он взял из портфеля знакомого, который принес их заранее. Знакомый раньше был футбольным фанатом.

Также молодой человек рассказал, что 17 октября приезжал в Минск участвовать в местных протестах и тоже кидал камни в милиционеров. Отвечая на вопрос видеооператора, он утверждал, что за участие в акции в Минске ему заплатили 50 евро: «За провокацию людей, пытаться как-то, кидаться чем-то. Получается, мы кидаем, люди подтягиваются. Легкие деньги, повелся». Кто ему заплатил, юноша не уточнил.

Ранее МВД сообщало о задержании по этому же делу «фанатов-праворадикалов».